OL - Mercato : Aulas fait des annonces pour Macario et Gilles

Face au chantier important qui touche l’effectif des Fenottes, Jean-Michel Aulas a cherché à rassurer. Pour le président, Catarina Macario et Vanessa Gilles seront toujours à l’OL la saison prochaine.

Lundi se tenait la traditionnelle soirée des voeux du président face aux groupes de supporters des équipes masculine et féminine. En cette période de mercato, Jean-Michel Aulas a bien évidemment dû répondre à quelques questions concernant les projets sportifs des deux formations. Avec la présentation d’Amin Sarr, les supporters présents ont eu l’exclusivité de l’annonce de l’arrivée du Suédois mais les Fenottes n’ont pas été mises de côté pour autant. Il faut dire que le chantier est tout aussi grand que chez les garçons.

Six joueuses en fin de contrat en juin

Amandine Henry, Eugénie Le Sommer, Danielle van de Donk, Janice Cayman, Catarina Macario et Dzsenifer Marozsan sont en fin de contrat tandis que Lindsey Horan et Vanessa Gilles vont arriver à la fin de leur prêt. Sonia Bompastor et son staff essayent d’anticiper au maximum les potentielles pertes qui pourraient intervenir dans les prochains mois. La signature de Melchie Dumornay cet hiver est allée en ce sens. Néanmoins, Jean-Michel Aulas a souhaité redonner le sourire aux supporters concernant les dossiers Macario et Gilles. L’Américaine, dans le viseur de plusieurs formations, devrait prolonger sur le long terme selon les dires du président lyonnais tandis que la défenseuse canadienne, qui appartient toujours à Angel City, devrait poursuivre un peu plus longtemps l’aventure entre Rhône et Saône. Des annonces qui seront suivies d'actes rapides ?