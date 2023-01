Jérémy Clément (ex-OL) nouveau coach d’Andrézieux-Bouthéon

Ayant quitté ses fonctions d’entraîneur de Bourgoin à la fin de la saison dernière, Jérémy Clément a rebondi. L’ancien milieu de l’OL entraînera l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon en National 2.

Jérémy Clément vole au secours de François Clerc. Anciens coéquipiers à l’OL et Saint-Etienne et amis dans la vie, les deux anciens footballeurs vont refaire équipe. Non pas à la SaintéLyon comme en décembre dernier avec Sidney Govou et Loïc Perrin mais au sein du club d’Andrézieux-Bouthéon. Président du club de la Loire, François Clerc a décidé de faire appel à Jérémy Clément pour prendre la succession d’Arnaud Marcantei. Ce dernier avait quitté son poste d’un « commun accord » avec le club le 26 janvier.

Après six mois loin des terrains suite à la fin de son aventure avec Bourgoin, Jérémy Clément retrouve donc un poste à l’échelon du dessus. En prenant en main l’équipe d’Andrézieu, Clément a pour mission de maintenir le club en National 2. Andrézieux-Bouthéon est actuellement 12e sur 16e dans la poule dominée par le Goal FC. Il croisera la route de notre consultant Nicolas Puydebois, entraîneur des gardiens du Goal FC et avec qui il a été champion de France avec l’OL.