Comme les garçons, les féminines de l’OL sont aussi concernées par le mercato hivernal. Sonia Bompastor aimerait garder son groupe actuel mais n’exclut pas des mouvements.

Avec la prolongation d’Alice Sombath, le prêt de Kysha Sylla à Dijon et la signature de Melchie Dumornay pour la saison prochaine, le mercato des Fenottes est un peu plus actif que celui des garçons. Lancé dans une seconde partie de saison où le calendrier s’annonce chargé avec la D1 féminine, le quart de Ligue des champions et la Coupe de France, l’OL tente donc de se prémunir au maximum. Avec le retour des blessées comme Sara Däbritz ou Ellie Carpenter et en attendant ceux d’Ada Hegerberg et Catarina Macario, Sonia Bompastor peut compter sur un groupe un peu plus étoffé.

Néanmoins, l’entraîneure lyonnaise n’a pas écarté des mouvements d’ici la fin janvier dans un sens comme dans l’autre. "Je suis en discussions avec une ou deux joueuses dans le sens des départs, toujours pour pouvoir leur garantir un peu plus de temps de jeu, a déclaré la coach sur OLPlay. Mais ma volonté est de vouloir garder l’effectif en l’état actuel. Avec le nombre de matchs sur la deuxième partie de saison, tout le monde aura son mot à dire mais le mercato va jusqu’à la fin du mois, il peut encore se passer des choses, on regarde s’il y a des opportunités."

Anticiper les possibles départs de l'été

Dans un mercato hivernal où il est toujours compliqué d’ajuster par petites touches, Sonia Bompastor et son staff en profitent pour axer leur réflexion sur les profils ciblés avec surtout en vue la saison prochaine. Avec Dumornay, c’est un espoir du football mondial qui a choisi de rejoindre les Fenottes mais l’entraîneure lyonnaise sait aussi qu’il risque d’y avoir quelques départs l’été prochain entre fin de prêt (Horan) ou fin de contrat. "Il y a des échanges avec la direction. Le recrutement est très important dans la réflexion globable car c’est la qualité des joueuses qui permet à l’OL de gagner des titres et de continuer à en gagner. C’est important d’avoir une bonne réflexion et de garder le temps d’avance face à la concurrence qui s’organise de mieux en mieux que ce soit en France ou en Europe."