OL : Ada Hegerberg "se sent très bien", d’après son agent

Sur le flanc depuis une blessure en sélection en septembre dernier, Ada Hegerberg n’a toujours pas fait son retour. Son agent assure que l’attaquante va bien et qu’elle sera bientôt de retour à l’OL.

Son cas reste toujours aussi flou… Avant la trêve hivernale, Sonia Bompastor avait accepté d’en dire plus sur Ada Hegerberg. L’entraîneure lyonnaise avait confié que l’attaquante norvégienne et le staff devaient se rencontrer courant janvier afin de faire un nouveau point pour enfin fixer une date de retour. Pourtant, à écouter son agent au média norvégien Dagbladet, il ne sert à rien de "fixer un calendrier précis à part mettre de la pression à la joueuse" afin de savoir quand revoir Hegerberg avec le maillot de l’OL. Touchée avec la Norvège lors d’un rassemblement en septembre, la Ballon d’Or 2018 n’est plus apparue depuis que ce soit en club ou en sélection.

Partie se ressourcer auprès des siens juste après sa blessure à la jambe, Ada Hegerberg est ensuite revenu à Lyon pour entamer sa rééducation. Un processus qui dure et qui avait poussé le club lyonnais à annoncer que sa star ne serait pas de retour avant 2023 afin de mettre un terme à toutes les questions que pouvait se poser l’environnement lyonnais. Nous y sommes et de nouvelles informations devraient donc tomber. Victor Bernard, son agent, "ne peut entrer dans les détails de la blessure" mais assure que Hegerberg "s'améliore de jour en jour. Elle se sent très bien et il y a de bonnes nouvelles qui arriveront bientôt."

Aussi touchée physiquement que mentalement après cette nouvelle grosse blessure, la Norvégienne "a montré à tout le monde que revenir de l'enfer était une tâche facile pour quelqu'un comme elle. Cette fois, il ne fait aucun doute qu'elle recommencera. Nous avons hâte de la voir revenir sur le terrain et aider Lyon à atteindre ses objectifs et la Norvège cet été." Ne reste donc plus qu’à faire preuve de patience pour voir la numéro 14 empiler de nouveau les buts avec les Fenottes.