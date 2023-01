John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Dans son classement des personnalités qui ont fait le foot français en 2022, L’Equipe a placé trois éléments lyonnais. A la 22e et 23e place, Wendie Renard et le duo Textor - Aulas représentent l’OL.

Avec une 9e place au classement, l’OL ne représente plus vraiment l’actualité footballistique en France. Les conférences de presse de Laurent Blanc n’attirent plus vraiment la presse parisienne et il faut un rachat ou des résultats en berne pour faire les gros titres. Bien malgré lui, le club lyonnais est rentré dans le rang et se fait aujourd’hui voler la vedette par des formations comme Lens ou Lorient au projet de jeu enthousiasmant. Néanmoins, avec Jean-Michel Aulas à sa tête, l’OL continue de rester dans le paysage français à l’image des prises de parole du président lyonnais dans les affaires qui touchent la FFF.

Comme chaque année, L’Equipe a dévoilé les 30 noms qui ont fait l’année 2022 du football français et l’on retrouve trois représentants de l’OL. Toujours influent, Jean-Michel Aulas occupe la 23e place de ce classement en compagnie de John Textor, son nouveau partenaire pour les trois prochaines saisons. Les deux homme d’affaires ont pour mission de ramener l’OL vers les sommets même si l’Américain a pu constater samedi dernier que le chantier s’annonçait vaste. Les deux actionnaires d’OL Groupe sont devancés par Wendie Renard. La 8e du dernier Ballon d’Or féminin a pris la 22e place de ce Top 30, elle qui est la capitaine d’une formation auteure du doublé Ligue des champions - D1 féminine et d’une sélection qui a fini dans le dernier carré de l’Euro 2022.