OL - Mercato : une piste se serait envolée pour Houssem Aouar

L’avenir d’Houssem Aouar est toujours aussi incertain. En fin de contrat dans six mois, le milieu n’a officiellement toujours pas pris de décision. En attendant, le milieu de l’OL a vu l’AC Milan faire un choix dès cet hiver.

Avec sa blessure, il a réussi à passer entre les mailles du filet et ne pas subir la gronde des supporters lyonnais comme Karl Toko-Ekambi ou Thiago Mendes. Revenu à l’entraînement en ce début de semaine, Houssem Aouar reste dans le viseur des supporters à cause de prestations en deçà depuis quelques mois. Pris en grippe à la fin de la saison dernière par certains, le milieu ne semblait plus vraiment avoir d’avenir à l’OL malgré son attachement au club.

Les deux parties ont bien cherché à travailler ensemble pour trouver une porte de sortie durant l’été mais Aouar est finalement resté et a retrouvé du temps de jeu avec l’arrivée de Laurent Blanc. Malgré les sifflets, les supporters sont restés attachés à l’enfant de la maison et ont espéré revoir le Houssem Aouar du Final 8 2020 mais les espoirs ont rapidement été déchus.

Pioli fait le forcing pour Diaz

Depuis le 1er janvier, le milieu est donc libre de pouvoir signer où bon lui semble l’été prochain, bien que sa position ne soit pas vraiment tranchée. Il n’a jamais fermé la porte à une prolongation mais les discussions n’ont pas non plus abouti à quelque chose de concret. La question est donc de savoir si l’OL est prêt à le laisser partir cet hiver pour récupérer quelques millions d’euros ou s’il ira au bout de son contrat dans six mois.

En tout cas, un courtisan se serait retiré du dossier selon plusieurs médias italiens. Appréciant le profil du joueur, l’AC Milan comptait sur l’été prochain pour l’attirer. Seulement, Stefano Pioli en aurait décidé autrement et aurait demandé à sa direction de faire plutôt un effort financier pour convaincre le Real Madrid de céder définitivement Brahim Diaz, prêté depuis deux ans au club milanais.