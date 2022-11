Houssem Aouar lors de Troyes – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Dans le dossier Houssem Aouar, c’est un duel italien qui semble se jouer. Face à la menace de la Roma, l’AC Milan, qui souhaitait passer à l’action durant l’été, pourrait revoir ses plans.

Houssem Aouar vit-il ses derniers moments lyonnais ? En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain l’assure, il préfère avant tout se concentrer sur le terrain avec l’arrivée de Laurent Blanc et une nouvelle préparation en perspective. Seulement, il possède des offres dont notamment une pour prolonger son contrat avec l’OL. Malgré des performances en deçà, son club formateur, qui avait ouvert la porte à un départ durant l’été, ne dirait pas non à une prolongation histoire de récupérer quelques pécules. A moins que ces millions d’euros n’arrivent déjà sur la table durant l’hiver.

Quelle position pour l'OL durant l'hiver ?

Quand l’OL tente de garder la main, Houssem Aouar a vu deux courtisans de renom venir lui faire la cour. Depuis quelques semaines, les intérêts de l’AS Roma et de l’AC Milan sont là et le club romain serait même très chaud à l’idée de mettre la main sur l’international français. Une réelle envie qui mettrait l’AC Milan face à un vrai dilemme d’après TMW. En effet, les Rossoneri avaient pour ambition d’avancer leurs pions auprès de l’entourage du joueur pour une arrivée gratuite l’été prochain. Seulement, l’intérêt romain aurait bouleversé les plans des champions d’Italie qui hésiteraient désormais à passer à l’action dès janvier moyennant une somme qui resterait relativement faible mais qui doit aussi convaincre Jean-Michel Aulas.