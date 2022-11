OL : le programme qui attend les Lyonnais dès vendredi

Vendredi marquera le retour à l’entraînement pour les joueurs de l’OL. Ils seront les premiers à retrouver les terrains en Ligue 1.

Encore quelques jours de vacances avant de repasser aux choses sérieuses. Au repos depuis lundi dernier, les joueurs de l’OL peuvent encore profiter de quelques moments de détente, histoire de recharger complètement les batteries. Car le programme qui les attend ne sera pas de tout repos avec Laurent Blanc. Vendredi, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette retrouveront les terrains d’entraînement de Décines. Ils seront d’ailleurs les premiers à le faire en Ligue 1 quand le PSG, dernier du peloton, reprendra plus d’une semaine après les Lyonnais (5 décembre). Preuve que le chantier est grand entre Rhône et Saône et que chaque jour est compté.

En reprenant le chemin de Décines, vendredi, l’OL va lancer le début de sa préparation hivernale qui va l’éloigner de Lyon pendant une grande partie de cette trêve. Après seulement deux jours de reprise, les Lyonnais vont s’envoler pour Murcie et un stage jusqu’au 2 décembre. S’en suivra ensuite un départ pour Dubaï pour une semaine avec notamment la Dubaï Super Cup. Les joueurs de Laurent Blanc rentreront le 13 pour terminer cette préparation qui doit les mener jusqu’au 28 décembre et le déplacement à Brest pour la reprise de la Ligue 1.

Le programme de la préparation :

27 novembre - 2 décembre : stage à Murcie + match amical contre Louvain (1er décembre)

5 décembre - 12 décembre : stage à Dubaï + deux matchs amicaux (Arsenal le 8, Liverpool le 11)

17 décembre : match amical contre Sochaux à Décines

date à confirmer : match amical contre un club à confirmer

28 décembre : reprise de la Ligue 1 à Brest (21h)