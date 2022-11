OL : un courtisan de plus pour Houssem Aouar ?

Houssem Aouar lors d’OM – OL (Photo by Christophe SIMON / AFP)

En fin de contrat dans huit mois, Houssem Aouar est avant tout concentré sur son jeu. Néanmoins, le milieu de terrain de l’OL resterait plus que courtisé, notamment en Italie.

Après l’embellie de ses premiers pas sous Laurent Blanc, Houssem Aouar a marqué le coup sur les deux dernières sorties, à l’image de l’OL dans son ensemble. Est-ce le contrecoup d’un enchaînement de matchs après être resté pendant plus de deux mois sans jouer la moindre minute ? Cela reste un élément plausible et la trêve hivernale avec une nouvelle préparation physique devrait lui permettre de retrouver ses jambes. Toujours est-il que le retour à la compétition d’Aouar n’a rien changé à sa situation contractuelle à venir.

L'OL veut le prolonger

Le milieu de terrain reste en fin de contrat en juin 2023 et son avenir est toujours aussi flou. Avouant se concentrer avant tout sur son jeu après des mois sans rythme, l’international français peut prolonger comme l’avait expliqué Vincent Ponsot à Olympique-et-Lyonnais avant le match contre le PSG en septembre ou partir libre dans huit mois. La situation d’Aouar (24 ans) est en tout cas loin de laisser de marbre en Europe. A en croire les informations de Foot Mercato confirmées par RMC Sport, l’AC Milan apprécierait le profil du Lyonnais ainsi que son statut et avancerait ses pions pour une arrivée estivale. Présent également à Dubaï durant l'hiver, le club milanais pourrait pourquoi pas en profiter pour une cour encore plus rapprochée.