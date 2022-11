OL : un entraînement encore en effectif réduit pour les Fenottes

A quatre jours de la réception du Havre, l’OL peaufine sa préparation du match. Sans Sonia Bompastor malade, Camille Abily a dirigé la séance ouverte au public, ce mercredi.

Ils étaient un peu moins de cent supporters à s’être donnés rendez-vous au centre d’entraînement de Décines, ce mercredi sous les coups de 11h. Après une semaine et demi sans le moindre match des Fenottes, l’envie de retrouver les coéquipières de Wendie Renard était là. Les différentes nouvelles avancées ça et là depuis deux semaines avaient également donné du baume au coeurs aux fidèles. Entre les retours à l’entraînement collectif de Dzsenifer Marozsan, Amel Majri ou encore Ellie Carpenter, il y avait de la nouveauté à observer. Malheureusement, seule la milieu de terrain allemande était présente ce mercredi pour la séance ouverte au public. Après huit mois sur le flanc, elle devrait faire son retour à la compétition dimanche contre Le Havre.

Quel sera le groupe retenu par Sonia Bompastor ? Malade et absente ce mercredi, l’entraîneure lyonnaise n’a pas encore toutes ses forces vives à disposition, ce qui permet aux jeunes comme Alice Marques et Célia Bensalem de continuer à faire leur petit trou dans ce groupe. Quand Camille Abily, qui assurait l’intérim, distillait ses consignes, les regards du public étaient tournés quelques mètres en dehors du terrain. Selma Bacha ou encore Eugénie Le Sommer ont fait un coucou de loin à travers la salle de soin où les cadres étaient plus nombreuses que sur le terrain.

Ada Hegerberg et Damaris Egurrola ont profité d'une pause pour pointer furtivement le bout de leur nez aux abords du terrain d’entraînement, baskets au pied. Janice Cayman n’était elle pas présente, tout comme Horan, Van de Donk, Bruun et Endler pas encore rentrées de sélection. Entre spécifique attaquante et travail en infériorité numérique, tout n’est pas encore revenu à la normale à l’OL pendant la trêve internationale. L’infirmerie est toujours aussi remplie mais au sein du club, l’optimisme est de mise pour des retours rapides et pourquoi pas dès dimanche.