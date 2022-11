Parc OL : des affluences à la hausse au moment de la trêve

Les supporters de Lyon 1950 lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Malgré les résultats en dent de scie de l’OL, les supporters lyonnais répondent pour le moment présents. Après 15 journées dont 8 à domicile, l’affluence moyenne est de 48 025.

Le supporter lyonnais est fier, passionné mais surtout fidèle. Ce n’est pas l’affluence moyenne au Parc OL depuis le début de la saison qui dira le contraire. Après un dernier exercice bien terne sportivement avec une 8e place, l’enceinte de Décines n’a pas été délaissée par les amoureux du club, bien au contraire. Sur les huit matchs joués à domicile par l'OL depuis le début de la saison, 48 025 spectateurs ont pris place en moyenne dans les travées du Parc OL.

Un chiffre en net progression après les huis clos liés à la crise du Covid-19 et les différentes restrictions gouvernementales et sanctions la saison dernière. En attendant bien évidemment les huit autres rencontres à Décines en 2023, ce total est le deuxième plus élevé derrière les 49 079 de moyenne en 2018-2019.

Cet emballement populaire s’est d’ailleurs fait ressentir dans les résultats financiers de l’OL. Le rapport des produits des activités du premier trimestre 2022-2023 faisait état d’une nette augmentation de la billetterie de l’ordre de 72%. Estimée à 5,9M€ en septembre 2021, la recette des billets était de 10,1 millions d’euros entre le 1er juillet et le 30 septembre 2022. Ce qui exclut donc les deux derniers matchs à guichets fermés contre Lille et Nice.