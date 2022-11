OL : 50e but en D1 féminine pour Lindsey Horan

Grâce à son coup-franc, l’OL a réussi à l’emporter dimanche face au Havre. Maitre à jouer des Fenottes, Lindsey Horan continue de s’imposer comme une leader.

Il n’y a pas que sur le terrain que Lindsey Horan brille. Encouragée à faire l’interview en français, la milieu de terrain a été aussi propre que sur le rectangle vert dimanche. Laissée au repos contre Guingamp, Horan a retrouvé une place de titulaire face au Havre à Décines et a enlevé une belle épine du pied de ses coéquipières. Grâce à un coup-franc bien senti, l’internationale américaine a inscrit l’unique but de la rencontre (1-0). Une réalisation ô combien importante après le nul en Bretagne deux semaines auparavant et avant la série de matchs compliqués qui attentent les Fenottes.

"On a mieux joué que les derniers matchs. Je suis très contente d’avoir marqué le but mais on a besoin de faire mieux devant le but adverse, a regretté Horan à OLPlay. On peut marquer encore plus sur les occasions qu’on a mais c’est mieux. Ce qui nous manque, c’est cette efficacité devant le but. Il faut encore trouver ce moment où il faut faire la passe ou tirer dans la surface."

En délivrant les tribunes du terrain Gérard Houllier, Lindsey Horan a conforté l’avance de deux points sur le PSG. Un club avec qui elle avait inscrit 46 réalisations durant son passage entre 2012 et 2016. Actuelle meilleure buteuse de l’OL cette saison avec 4 buts, Lindsey Horan a donc franchi le cap symbolique des 50 en D1 féminine et conforté son statut de meilleure Lyonnaise depuis le début de l’exercice.