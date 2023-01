Petit footing pour Gusto, Tolisso et Aouar (crédit : David Hernandez)

Avec 52,1% de minutes disputées depuis le début de la saison, les joueurs formés à l’OL ont le deuxième pourcentage en Europe. Seul l’Athletic Bilbao fait mieux dans les cinq grands championnats.

Avec les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, l’OL a voulu miser sur le retour de l’ADN lyonnais pour effacer la triste 8e place de la saison dernière. A mi-chemin, le projet est loin de porter ses fruits. Le retour des anciens n’a pas créé cette émulation tant attendue entre Rhône et Saône avec cette 9e place à la moitié de la saison. Corentin Tolisso lui-même a concédé que ce n’était pas forcément le retour espéré que ce soit individuellement avec ses blessures ou collectivement. Néanmoins, le projet "ADN OL" est bien présent depuis 19 journées. Depuis le début de la saison, onze joueurs passés par le centre de formation ont pris part à une rencontre de Ligue 1. Des anciens comme Rémy Riou au plus jeune Rayan Cherki, les Lyonnais du cru sont en force.

Onze joueurs passés par le centre

D’ailleurs, ils ont joué plus de la moitié des minutes de l’OL cette saison si l’on en croit le rapport hebdomadaire du CIES. Il faut dire qu’avec Lacazette, Lopes, Lukeba ou encore Caqueret comme titulaires indiscutables, ce pourcentage est forcément vu à la hausse. Néanmoins, l’OL se classe deuxième dans le classement établi par l’Observatoire du football. Avec 52,1% des minutes disputées depuis le début de la saison, les joueurs formés dans le club lyonnais ne sont devancés que par ceux de l’Athletic Bilbao (56,5%) dans les cinq grands championnats européens. Loin d’être une surprise puisque le club espagnol a toujours misé sur son identité basque pour perdurer dans l’élite espagnole.