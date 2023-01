Avec la venue de l’OL dans Eagle Football, la question de la stratégie globale de John Textor est forcément posée. L’Américain assure que cette structure multi-clubs servira avant tout à partager les connaissances des uns et des autres, plus qu’à des transferts.

Propriétaire de Bournemouth, Bill Foley, un temps dans le deal avec John Textor, a racheté des parts de Lorient et n’a pas mis longtemps à créer un pont entre les deux clubs. Jeudi soir, les Merlus ont reçu un chèque de presque 30 millions d’euros pour lâcher Dango Ouattara cet hiver. Cet échange de bons procédés entre deux clubs "amis" ne devrait pas intervenir à l’OL. Ayant rejoint la structure d’Eagle Football depuis un mois, le club lyonnais pourrait bénéficier des pépites de Botafogo ou de Crystal Palace comme la rumeur le voulait avec Michael Olise.

Néanmoins, ce n’est pas la stratégie de John Textor qui en a dit un peu plus sur le fonctionnement à venir entre tous ces clubs. "Aucun club n’est là pour alimenter les autres, il n’y a pas de petit ou de gros club, a assuré le nouvel actionnaire sur les médias du club. Comment intégrer l’OL à Eagle ? Ce n’est pas une intégration. L’OL reste l’OL et sa communauté veut que le club soit champion. Pareil au Brésil avec Botafogo."

Créer une synergie sur le scouting, les directions sportives

Estimant ne pas aimer le "terme de structure multi-clubs même si c’est ce qui nous définit le mieux", John Textor veut avant tout créer une collaboration entre ses quatre clubs au niveau de la structure du recrutement, du scouting et de la formation. L’Américain souhaite une partage des connaissances afin d’avoir une présence tout autour du globe et dénicher les pépites passées sous le radar. "L’argent est aujourd’hui le maitre mot dans le football mais je préfère une collaboration entre plusieurs clubs qui auront une emprunte globale sur l’identification de talents. Les directions sportives sont en mesure de développer des liens et de connaître les niveaux des joueurs de chaque partie du monde. Mais nous ne sommes pas dans une démarche de "synergie" comme d’autres investisseurs qui procèdent par l’achat de nombreux clubs et augment les revenus en partageant l’opérationnel, les sponsors. Nous ne sommes pas dans une démarche de fusion, ce n’est pas moi."

Mettre ses oeufs dans plusieurs paniers, nombreux sont ceux à ne pas être pour et John Textor assure les comprendre et ne demande pas à ce qu'un supporter lyonnais devienne un fan de Botafogo. Néanmoins, comme il l’avait déjà déclaré en juin 2022, la stratégie américaine est de rassembler les communautés. Non pas pour faire un seul et unique club mais bien pour partager les savoir-faire de chacun qui pourrait être une autre façon de retrouver les sommets.