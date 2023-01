OL - Académie : la réserve se déplace à Sète ce vendredi (19h)

Pour la 16e journée de National 2, la réserve de l’OL se déplace à Sète ce vendredi (19h). Face à la lanterne rouge, les hommes de Gueïda Fofana ne veulent pas tomber dans un piège dans sa course pour le maintien.

Un réalisme offensif. C’est ce qu’il a manqué à la réserve de l’OL samedi dernier pour s’offrir le scalp de Canet-en-Roussillon sous les yeux de John Textor. Mathieu Patouillet a certes dû s’employer en fin de match mais les Lyonnais ont eu les occasions, notamment par Sekou Lega, de prendre l’avantage et surtout d’assurer les trois points à domicile contre un concurrent direct. Finalement, ils ont partagé les points (0-0) mais ce vendredi (19h) l’objectif sera clairement la victoire. Les hommes de Gueïda Fofana se déplacent à Sète pour l’ouverture de la 16e journée du championnat de N2.

Après les U17, @JohnTextor est également présent pour le match de la réserve avec une écharpe du Kop Virage Nord en mode "Patron incognito" 😅 #OL pic.twitter.com/MAEiOKMgU0 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 14, 2023

Face à la lanterne rouge, les Lyonnais ne peuvent se permettre un faux pas dans la course au maintien. Malgré la bonne passe en fin d’année, l’OL reste à portée de tir des clubs relégables et la lutte se jouera très certainement jusqu’à la fin. Il serait donc bon de revenir de ce déplacement dans l’Hérault avec la victoire surtout à la vue du calendrier qui attend ensuite les coéquipiers de Sekou Lega. Trois des quatre prochaines journées se joueront contre des équipes du top 4 du championnat (La Duchère, Jura Sud et Auxerre). Mais attention à ne pas prendre ce match contre Sète par dessus la jambe. Le match aller et une défaite embêtante pourra servir de leçon.