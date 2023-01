OL : John Textor en visite à l'Académie samedi

John Textor lors de la conférence de presse (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Arrivé à Lyon jeudi, John Textor va assister à la rencontre contre Strasbourg, ce samedi (21h). Il repartira aux Etats-Unis dimanche après de nombreuses réunions de travail.

Il n’a pas mis longtemps à s’acclimater à l’environnement lyonnais. Au moment de se présenter aux journalistes présents à l’entraînement dont Olympique-et-Lyonnais, John Textor a rapidement mis en avant le savoir-faire culinaire lyonnais avec le sourire. Arrivé jeudi midi dans la capitale des Gaules, l’Américain n’est là pour une simple visite de courtoisie. Le nouvel actionnaire majoritaire a un emploi du temps chargé jusqu’à dimanche, date de son départ. Depuis 48h, Textor enchaîne les réunions avec l’état-major de l’OL. Vendredi midi, il a déjeuné avec Laurent Blanc, Vincent Ponsot, Bruno Cheyrou et Jean-Michel Aulas. S’il a "rencontré une légende" avec le coach lyonnais, il a forcément été question de l’avenir à court terme avec les doléances du champion du monde 1998 et de la stratégie à mettre en place pour la deuxième quinzaine du mercato.

Visite de l'Académie ce samedi

Des réunions de travail se sont ensuite tenues toute la journée de vendredi avec la direction du football (Ponsot, Cheyrou) concernant l’écosystème de l’OL. Le sujet l’Académie a été abordé avec une synergie interclubs à l’image de l’Académie Pelé au Brésil, partenaire de l'OL et qui travaille déjà avec Botafogo, autre propriété d’Eagle Football. John Textor a fortement insisté dessus lors de sa prise de parole vendredi, mettant en avant le système portugais, et sera présent à Meyzieu ce samedi. Une visite des installations de l’Académie est programmée avant de mettre le cap sur le Parc OL. Comme annoncé par Olympique-et-Lyonnais, John Textor assistera à la rencontre entre l’OL et Strasbourg avant de remettre le cap vers les Etats-Unis dimanche.