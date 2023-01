Ligue 1 : Maxence Caqueret ménagé pour OL - Strasbourg ?

Maxence Caqueret et Malo Gusto (OL) face à Ismaily (Lille) (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

S’étant contenté de courir à part à la veille du match contre Strasbourg, Maxence Caqueret pourrait bien être ménagé. Corentin Tolisso devrait lui faire son retour dans le onze.

Avec la venue de John Textor, tous les yeux ont été braqués vers l’Américain et sa prise de parole. Pourtant, quelques minutes plus tôt vendredi, Laurent Blanc s’était lui aussi montré bavard. A la veille de la réception de Strasbourg, l’entraineur de l’OL était revenu sur le nul concédé ou obtenu à Nantes (0-0) et sur les progrès à changer. Il avait pointé du doigt l’orgueil que devaient avoir ses joueurs samedi et a tenté de trouver des explications sur certains cas personnels comme celui de Karl Toko-Ekambi. Dans le dur, le Camerounais n’a pas l’influence espéré, tout comme Tetê. De quoi le faire sortir du onze ? Les derniers mois ont montré qu’il jouissait encore de la confiance de ses entraîneurs et devrait être sur le pont.

Avec Houssem Aouar comme simple joueur absent sur blessure, Laurent Blanc dispose d’un nouveau groupe au complet et cette rencontre contre Strasbourg pourrait bien donner lieu à un visage ressemblant fortement à une équipe-type avec le retour de Malo Gusto ou de Corentin Tolisso dans le onze. Remplaçant contre Nantes, Rayan Cherki devrait lui retrouver une place de titulaire, étant décrit "comme celui qui peut déstabiliser l’équilibre adverse" par son entraîneur. L’interrogation devrait concerner Maxence Caqueret.

A vingt-quatre heures du match, le milieu s’est entraîné à part, se contentant de tours de terrain en baskets avant de prendre la direction de la salle d’échauffement. Une simple précaution certes mais Laurent Blanc a assuré qu’aucun risque ne serait pris concernant le physique de ses joueurs. On pourrait donc bien se digérer vers une doublette Thiago Mendes - Tolisso si Caqueret se retrouve ménagé même si le profil de Lepenant collerait bien plus avec ce qui avait été vu à Brest avant la blessure de Tolisso.

La composition probable de l’OL : Lopes - Gusto, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Thiago Mendes, Tolisso - Tetê, Cherki, Toko-Ekambi - Lacazette