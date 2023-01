OL : Romain Faivre non retenu contre Strasbourg

Pour le deuxième match de Ligue 1 en trois jours, Laurent Blanc peut compter sur un groupe au complet. Face à l'incertitude liée à son avenir, Romain Faivre n'a pas été retenu dans le groupe de l'OL contre Strasbourg, samedi (21h).

Il n’a pas participé à l’entraînement collectif avec ses coéquipiers par simple mesure de précaution. Pendant qu’un groupe au complet prenait part à la séance de veille de match vendredi après-midi, Maxence Caqueret avait lui chaussé les baskets et s’est contenté d’un footing autour du terrain avec Cédric Uras avant de prendre la direction de la salle de soins et d’échauffement. Malgré tout, le milieu de terrain sera bien disponible pour le match de la 19e journée de Ligue 1 contre Strasbourg, samedi (21h). Comme il l’avait annoncé en conférence de presse, Laurent Blanc peut compter sur un effectif au complet. C’était déjà le cas contre le FC Nantes et l’entraîneur de l’OL s’en félicite, lui qui voit "de nouvelles solutions et donc une concurrence".

Maxence Caqueret court à part et en basket en ce début d’entraînement… #OL — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 13, 2023

Pour la réception du club strasbourgeois, seul Houssem Aouar vient remplir la case infirmerie de l’OL. Le milieu n’est pas attendu avant quelques temps. Comme face à Nantes, Laurent Blanc a dû laisser certains joueurs sur le carreau. Quand Jérôme Boateng fait son retour, Henrique et Damien Da Silva ne sont une nouvelle fois pas retenus dans le groupe lyonnais, rejoints par Romain Faivre. Annoncé en instance de départ, le joueur offensif de l'OL est donc laissé en marge de l'effectif. Une façon déguisée de montrer que ses heures entre Rhône et Saône sont comptées ?

Le groupe de l’OL : Lopes, Riou, Bonnevie - Boateng, Diomandé, Gusto, Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Lepenant, Thiago Mendes, Reine-Adelaïde, Tolisso - Barcola, Cherki, Dembélé, Lacazette, Tetê, Toko-Ekambi