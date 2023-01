Chambéry - OL : horaires, diffusion TV, avant-match

Une semaine après la défaite contre Strasbourg, l’OL retrouve le Parc OL mais en tant que visiteur en Coupe de France. Horaire, diffusion TV, retrouvez toutes les informations pratiques de ce Chambéry - OL comptant pour les 16e de finale de Coupe de France.

L’avant-match

Le Chambéry Savoie Football l’a confié à Olympique-et-Lyonnais, la situation actuelle à l’OL peut être bénéfique pour les Savoyards mais aussi se retourner contre eux. Une semaine après le 8e revers de la saison en Ligue 1 et de la gronde des kops de supporters, l’OL retrouve le Parc OL samedi. Cette fois dans la peau d’un visiteur puisque c’est bien Chambéry qui reçoit toujours malgré l’accord trouvé entre les deux clubs partenaires pour évoluer à Décines.

Ce 16e de finale de Coupe de France est d’une importance capitale pour les hommes de Laurent Blanc. En plus de permettre de se remettre la tête à l’endroit, la coupe est un moyen de plus ou presque le seul moyen d’être européen la saison prochaine en cas de victoire finale. Le chemin est encore long et il faudra ne pas tomber de la piège de la magie de la coupe. Pensionnaire de National 3, Chambéry compte bien faire l’exploit de son histoire face aux voisins lyonnais et s’offrir "cette fête pour tout un club".

A quelle heure se joue Chambéry - OL ?

Initialement prévue à 20h45, la rencontre entre les deux clubs a finalement été avancée. Avec les Fenottes qui évoluent également à Décines samedi soir (21h) contre Montpellier, un accord a été trouvé pour programmer ce 16e de finale de Coupe de France en milieu d’après-midi. Le coup d’envoi sera donné à 15h30 et devrait attirer un peu moins de 20 000 spectateurs.

Sur quelle chaîne voir OL - Strasbourg ?

Après une co-diffusion lors du tour précédent, le match de Coupe de l’OL contre Chambéry sera retransmis uniquement sur beIN Sports. Unique rencontre à se disputer à 15h30, ce duel entre clubs partenaires aura donc le droit à l’affiche de l’après-midi sur le canal principal de la chaîne.