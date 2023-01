Pour la reprise du National 2, l’OL affrontait le Canet-en-Roussillon ce samedi. Dans un match entre deux équipes qui luttent pour le maintien, les hommes de Gueïda Fofana n'ont pas su forcer la décision (0-0).

Après un mois de vacances, la réserve de l’OL a repris les choses sérieuses ce samedi à 16h. Ayant terminé l’année 2022 sur une note positive avec une courte victoire (0-1) sur la pelouse de Marignane, les Lyonnais étaient sortis de la zone rouge dans le même temps. La trêve de Noël a permis de recharger les batteries après une première partie de saison éreintante et surtout afin de démarrer de la meilleure des façons cette année 2023. Après deux semaines de préparation, les hommes de Gueïda Fofana avait d’ailleurs un sacré morceau pour cette reprise.

Textor présent au match

Non pas face à un cador du groupe C mais un concurrent direct pour le maintien en la personne du Canet-en-Roussillon. Sous les yeux de John Textor qui continue sa tournée des équipes de jeunes avant de se rendre au Parc OL pour OL - Strasbourg, les deux équipes se sont livrées une vraie bataille. Après une première période cadenassée, les occasions se sont faites plus franches durant le deuxième au profit des Lyonnais. Derrière un Mohamed El Arouch toujours aussi plein d’énergie, la réserve de l’OL peut s’en vouloir de ne pas prendre les trois points car elle en a eu les opportunités.

Après les U17, @JohnTextor est également présent pour le match de la réserve avec une écharpe du Kop Virage Nord en mode "Patron incognito" 😅 #OL pic.twitter.com/MAEiOKMgU0 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 14, 2023

A son avantage sur son côté gauche, Sekou Lega a eu les balles de but au bout du pied. D’abord sur un festival individuel à l’entrée de la surface juste après l’heure de jeu (65e) puis sur un débordement de Dib, fraichement entré, mais que l’attaquant n’a pas su cadrer malgré le but ouvert (78e). L’OL a montré un beau visage avec notamment huit joueurs ayant participé à l’épopée de Gambardella la saison dernière mais à la fin ça ne fait qu’un point. Mathieu Patouillet l'a d'ailleurs sauvé avec une belle claquette à cinq minutes de la fin mais ce nul n’arrange pas forcément les affaires lyonnaises.