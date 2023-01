Un OL au froid réalisme glace Ajaccio (0-2)

Dans sa situation actuelle, l'OL s'en contentera. Ce dimanche, il a battu Ajaccio, concrétisant ses rares occasions (0-2).

Pour l’OL, cette affiche contre Ajaccio était un match de la peur, et cela s’est vu dès l’entame de la partie. Bousculé, incapable d’enchaîner trois passes pour sortir de son camp, il a laissé son adversaire faire passer des frissons dans son arrière-garde à la solidité très douteuse. Autour du premier quart d’heure, les Corses se sont d’ailleurs procurés trois actions pour ouvrir la marque, avant que l’Olympique lyonnais, sur sa première occasion, ne trouve la faille par Johann Lepenant. Le milieu de terrain s’est trouvé à la conclusion d’un beau mouvement collectif, avec un service de Bradley Barcola (0-1, 20e).

Ce but a eu le mérité d’équilibrer les débats sur le reste de la première période, notamment, car Barcola a manqué la balle de 2-0 à la 31e. L’ACA a mieux fini, sollicitant au total quatre fois Anthony Lopes en 45 minutes.

L'OL gagne mais ne rassure pas

Au début du deuxième acte, les Ajacciens ont trouvé le poteau sur corner (51e). Toujours autant en difficulté, les Rhodaniens ont dû attendre la 65e pour frapper à nouveau par Rayan Cherki. Mais puisque le plus important dans le football reste de marquer des buts, l’équipe de Laurent Blanc a fait preuve de réalisme avec une nouvelle réalisation d’Alexandre Lacazette de près sur une offrande de Nicolas Tagliafico (0-2, 71e). Dans la foulée, Lopes est sorti vainqueur de son face à face avec Youcef Belaïli.

Sans Dejan Lovren, remplacé par Jérôme Boateng visiblement touché, l’OL a conservé ensuite son avance en gérant les quelques incursions des Ours. Il est certes vainqueur ce dimanche, mais le plus dur pour lui arrive, puisqu’il faudra confirmer ce succès dès mercredi lors de la réception de Brest. En attendant, il est toujours 9e après 20 journées et a repris des points à Rennes et Lille notamment.