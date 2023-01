Dejan Lovren (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Sortis dans le dernier quart d’heure de jeu pour des pépins physiques, Dejan Lovren et Bradley Barcola n’ont rien de grave. Après la rencontre, Laurent Blanc s’est montré optimiste.

Plus de peur que de mal pour Dejan Lovren et Bradley Barcola. Dimanche, les deux joueurs lyonnais ont été obligés de quitter prématurément la pelouse du stade François-Coty suite à des pépins physiques. Passeur décisif sur l’ouverture du score de Johann Lepenant, Bradley Barcola n’a pas rechigné sur les efforts défensifs et en a payé le prix à dix minutes de la fin. Touché par des crampes selon Laurent Blanc, le jeune Lyonnais, qui fêtait sa 2e titularisation en Ligue 1, a été remplacé par Houssem Aouar, peu inspiré dans le temps qui lui a été donné.

Première pour Boateng depuis novembre

Quelques minutes avant de sortir, Bradley Barcola avait été devancé par Dejan Lovren. A la 75e minute, le défenseur croate s’est allongé sur la pelouse d’Ajaccio en se tenant au niveau de la cuisse gauche. Une "alerte musculaire" qui a donc poussé Laurent Blanc à sortir de son chapeau l’option Jérôme Boateng. Le défenseur allemand n’avait plus joué avec l’OL depuis sa blessure contre l’OM le 6 novembre dernier. Non retenu contre Nantes, il était resté sur le banc contre Clermont et Strasbourg ainsi que lors des deux matchs de Coupe de France.