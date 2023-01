Flavien Tait (Rennes) et Jeff Reine-Adelaide (OL) (Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

Ayant espéré un temps attiré Jeff Reine-Adelaïde en prêt, Angers a finalement rendu les armes. Que ce soit sportivement ou financièrement, le club angevin n'a pas les moyens pour convaincre son ancien joueur.

Pour attirer un joueur, il y a mieux qu’une série de douze défaites de suite pour se montrer séduisant. Néanmoins, Angers comptait jouer sur la corde sentimentale pour avoir le maximum de chance dans le dossier Jeff Reine-Adelaïde. Malheureusement, le club angevin s’est vite confronté à la réalité. Comme avancé par Ouest-France, le SCO ne devrait pas, sauf improbable retournement de situation, attirer le milieu de l’OL dans ses filets. Des contacts ont eu lieu entre le club et son ancien joueur pour un prêt mais les discussions se sont heurtées à l’aspect financier. Surveillé par la DNCG, Angers ne peut se permettre des folies et espérait très certainement que l’OL soit d’accord pour prendre en charge une partie du salaire de Reine-Adelaïde.

Reine-Adelaïde séduit par le projet Troyes ?

Peine perdue selon le quotidien régional et un dossier qui a tout de suite pris du plomb dans l’aile à quelques heures de la fin du mercato. Passé pendant un an dans le club angevin, Jeff Reine-Adelaïde ne sait pas encore de quoi son futur très proche sera fait. Revenu à Lyon après que le FC Séville a changé d’avis pour un prêt, le milieu de terrain peut encore jouer les joueurs de rotation à l’OL comme l’a déclaré Laurent Blanc vendredi dernier. Seulement, ce rôle convient-il au joueur ? Ce dernier a vu Troyes venir aux renseignements et pourrait bien se laisser séduire par le club de l’Aube, qui appartient désormais au City Groupe, dont dépend Manchester City. Les discussions avanceraient d'ailleurs dans le bon sens entre les différentes parties pour un prêt à venir.