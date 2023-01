OL - Mercato : Troyes a pris contact pour Jeff Reine-Adelaïde

Revenu à l’OL après son vrai-faux départ au FC Séville, Jeff Reine-Adelaïde reste un candidat au départ. Le milieu a des courtisans en Ligue 1 comme Angers et Troyes.

Il reste encore quelques heures pour faire ses affaires et les clubs des quatre coins de l’Europe sont en pleine effervescence. Dans son désir de régénérer le groupe, l’OL n’est pas exempt de cette danse et les mouvements s’annoncent nombreux d’ici à mardi minuit. Dans le sens des arrivées déjà avec deux arrivées quasi certaines en les personnes d’Amin Sarr et Jeffinho. Puis deux autres espérées avec Wilson Isidor dont les négociations avec le Lokomotiv Moscou "sont plus compliquées" selon Jean-Michel Aulas et un milieu défensif. Si cela bouge pour recruter, l’OL ne désespère pas non plus de continuer à alléger l’effectif et pourquoi pas se séparer de certains joueurs.

Une décision ce lundi ?

En fin de contrat dans six mois, Houssem Aouar et Moussa Dembélé ne seront pas retenus dans les dernières heures du mercato tout comme Jérôme Boateng. Qu’en sera-t-il pour Jeff Reine-Adelaïde ? Le milieu de terrain était censé rejoindre le FC Séville il y a une semaine mais le club espagnol a fait machine arrière, l’estimant à court de rythme. Revenu à l’OL, "JRA" a eu une discussion avec Laurent Blanc qui ne lui a pas fermé la porte pour rester. Néanmoins, aura-t-il vraiment plus de temps de jeu ? La question se pose et l’ancien international Espoir ne manque pas de courtisans en Ligue 1. Après Angers, son ancien club, Troyes essayerait également de s’attacher les services de Jeff Reine-Adelaïde d’après L’Equipe. Le club de l’Aube attendrait la décision du milieu de 25 ans d’ici la fin de la journée.