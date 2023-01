A deux jours du déplacement à Ajaccio, Laurent Blanc a forcément été interrogé sur le mercato. L'entraîneur de l'OL n'aime pas cette période mais promet des derniers jours agités.

Son regard sur ce mois de janvier

C’est un période agitée et c’est le mercato qui fait ça. J’aimerais que ça se termine bien et je l’espère. J’attends avec impatience le 31 au soir. Là c’est un peu complexe pour un entraîneur. Je ne pense pas que je suis le fautif de ces agitations. En toute modestie, je ne pense pas être le responsable.

Comment préparer Ajaccio dans cette période

Ce qui me désole le plus est qu’il faut rester concentré. Tu prépares ce match là dans un climat où à tout moment tu peux perdre ou avoir un joueur en plus. Donc c’est un peu complexe. Il y a des choses plus graves dans la vie d’un entraîneur mais c’est une période que je n’apprécie pas.

Ses envies sur le mercato

Comme je l’ai dit, je veux améliorer mon groupe pour qu’il soit plus compétitif pour avoir plus de moyens d’avoir des résultats. On sait que ça dure un mois mais tout se passe dans les derniers trois jours et ce n’est pas qu’à Lyon. C’est la course dans la dernière semaine et pendant ce temps il y a des matchs de championnat à jouer et à préparer sérieusement. Ce n’est pas facile.

Le groupe pour Ajaccio

Les joueurs que j’aurai à disposition à Ajaccio seront la majorité des joueurs que j’aurai jusqu’à la fin du championnat. Je ne peux pas garantir à 100% mais quand même.

Paniqué de perdre Cherki et Gusto ?

Dès que je perds des joueurs que je veux conserver, ça ne me plait pas et je suis comme tous les entraîneurs. On veut garder ses meilleurs joueurs et notamment ceux qui ont été formés au centre de formation. Après s’ils sont très talentueux avec un énorme potentiel et qu’ils sont approchés par des grosses écuries qui font des propositions qui font tourner la tête je peux comprendre. Il faut être très pragmatique dans le mercato d’hiver et compréhensif mais il faut aussi faire preuve d’autorité.

"Il faut créer de la place pour les nouveaux jeunes"

Des garanties sur Cherki et Gusto

Oui. Les dirigeants m’ont dit qu’ils finiraient la saison 2023 avec nous. Ca vous va comme réponse ?

L’état d’esprit de Reine-Adelaïde

Vous pouvez imaginer son état d’esprit. Il avait une possibilité concrète de trouver du temps de jeu dans une belle équipe avec un beau championnat. Il est revenu à Lyon, je l’ai vu ce matin. Il sait où il doit passer pour pouvoir taper à la porte des titulaires à Lyon. Je lui ai dit qu’il n’était pas si loin. Contre Nice, il devait être titulaire car il était sur une phase ascendante physiquement mais il s’est blessé la veille. Il doit passer par ces chemins-là qui sont durs et répétitifs. C’est encore un jeune joueur.

Un nouveau cycle avec ce mercato

Oui mais tout dépendra du mouvement ou des mouvements qu’on fera d’ici la fin du mercato. Pour parler de nouveau cycle, il faut avoir modifié un peu le groupe pour diverses raisons. Je pense que ce groupe-là avait l’obligation de bouger. D’abord pour apporter de la concurrence.

Les pistes Isidor et Skhiri

C’est la vie privée. Je ne vous demande pas qui vous avez eu au téléphone (rires). Mais ils m’intéressent. On avait évoqué avec certaines personnes ce qu’on pouvait améliorer au début du mercato et j’avais donné des directions avec un défenseur central et un joueur au milieu qui physiquement casse les actions adverses et soit bon avec ses pieds. Je n’ai pas changé à ce niveau-là. Quand tu perds Karl, ce qui n’était pas prévu, tu es obligé de palier à ça et de te renforcer offensivement.

Tetê sur le départ ?

Vous verrez. Vous pouvez m’en citer d’autres mais je ne peux pas vous répondre à cet instant précis mais ça pourrait arriver.

"En hiver, il y a des des choses que tu peux anticiper, d'autres non"

Tous les départs compensés ?

Ca ne me dérange pas d’alléger le vestiaire. J’estime qu’en ayant que deux compétitions à jouer, on n’a pas besoin d’avoir un effectif très élargi. Si on veut faire un peu de place pour les jeunes, il faut la créer cette place. C’est compliqué parce qu’on a déjà un effectif très fourni même si on va perdre quelques joueurs. On va peut-être les remplacer mais pas numériquement. J’essayerai de faire un peu de place pour les nouveaux jeunes.

Remplacer Toko-Ekambi par Isidor

Ca peut-être une solution mais peut-être pas la seule. Sur le marché, un joueur qui a 30 ans et qui marque des buts, il n’y en a pas beaucoup. Comme ce n’était pas prévu, tu vas peut-être remplacer son départ par un ou deux joueurs.

Décideur sur le mercato

Je ne dirai pas que je suis le décideur mais on me sollicite depuis le début. Après les réalisations, je ne les fais pas.