OL - Nicolas Tagliafico : "Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice"

Revenu avec un titre de champion du monde, Nicolas Tagliafico a été vite rattrapé par le quotidien lyonnais. Le latéral gauche de l'OL estime que tout le monde doit se remettre en question pour remonter la pente.

La période du mercato

Dans ces dernières jours, il y a toujours beaucoup de mouvements. Ce n’est pas compliqué que pour les joueurs mais aussi pour le club parce que tous ces mouvements de dernières minutes ont des conséquences. Il faut garder la tête froide, il faut essayer de laisser ça de côté même si ça peut être compliqué.

Le dur retour à la réalité après la Coupe du monde

En tant que joueur, on a toujours des rêves et des objectifs et je viens d’en réaliser un qui est le plus important de tous. Tout ça sont des choses qui arrivent un jour ou l’autre mais il faut rester dans le présent. La Coupe du monde, c’est derrière moi et j’ai à coeur de donner le meilleur ici. La Coupe du monde a donné lieu à des sensations incroyables. Ici, ce n’est pas la situation idéale, ça fait un gros contraste mais j’essaye de rester professionnel et de tout donner.

L'accueil réservé par l'OL

Il y a encore ce groupe dont vous parlez. Je crois beaucoup en cette théorie des instants avec des moments où on est dans le creux de la vague et d’autres où on est en haut. C’est une situation qui tourne et qui peut s’améliorer. Je crois que ce sont des étapes. En ce moment, c’est une étape difficile et il faut être fort pour trouver la solution. Le classement ne nous convient pas mais il faut continuer et démontrer une force et une grande personnalité sur le terrain.

Les célébrations de Martinez avec l'Argentine

Quand tu gagnes une Coupe du monde, les émotions explosent, il y a de l’adrénaline. Ca peut pousser à agir bizarrement. Quand on connait Emiliano, c’est quelqu’un de bien mais d’un peu fou. Ce sont des choses qu’on savait déjà dans le groupe argentin mais je peux comprendre que de l’extérieur, ça donne une mauvaise impression. On n’est pas champion du monde tous les jours et il y a un moment où on contrôle certainement moins les émotions.

Un rôle de leader à jouer

Chacun doit avoir du leadership et que le leader n’est pas seulement un joueur mais celui qui est au service du collectif. Chacun a en lui une partie de leadership qu’il doit développer. Ca ne dépend pas que d’un joueur ou de l’entraîneur. Chacun doit apporter sa pierre à l’édifice et c’est quelque chose en quoi je crois.

L'Europe toujours comme objectif ?

Il y a eu des moments dans le match contre Strasbourg où les choses ont été très bonnes mais il y aussi eu des erreurs claires qui ont été commises. C’est assez dommage cette défaite car on doit être fort à domicile et montrer qu’il est difficile de venir gagner à Lyon. C’est passé, on ne peut plus changer. Mais on doit s’appuyer mentalement sur ce qui a bien été. Il faut que les victoires reviennent et il faut y croire. On est à mi-chemin du championnat, il reste encore des matchs pour re-motiver tout le monde et atteindre les objectifs annoncés. Tout est encore possible. Il faut y croire mentalement et le visualiser. Il faut se focaliser sur un objectif clair et y parvenir jusqu’au dernier moment.

L'arrivée de Dejan Lovren

Dejan est un joueur comme beaucoup d’expérience. Il connait déjà le club, certains joueurs. C’est une bonne combinaison qui est en train de se faire entre de l’expérience et des jeunes joueurs. Il est très important et sera très important pour avoir une base solide défensive et ne pas encaisser de buts. Ce n’est pas un problème que pour les défenseurs mais un travail d’équipe.

Beaucoup d'erreurs de jeunesse ?

Ce sont des erreurs collectives. Je me rappelles du premier but de Strasbourg, c’est une erreurs de plusieurs joueurs. Ce ne sont pas des erreurs de jeunesse. C’est une combinaison de détails où chacun est responsable. Des positions sur le terrains qui ne sont pas adéquates. Je ne tombe sur aucun joueur en particulier qu’il soit expérimenté ou jeune. Ce sont des choses que nous devons améliorer collectivement.