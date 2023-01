OL - Mercato : Laurent Blanc avait décidé de faire le ménage

A quatre jours de la fin du mercato, l’OL n’a pas réussi à tout bien faire. A la recherche de portes de sortie pour certains indésirables, le club se heurte au marché et aux projets personnels. Un casse-tête pour Laurent Blanc.

Il l’avait concédé. Sa confiance, il ne la donne qu’une seule fois et compte avoir quelque chose en retour une fois qu’elle est donnée. Depuis son arrivée à l’OL, Laurent Blanc a tenté de relancer certains joueurs mais sans succès. Sa recherche d’expérience pour remonter la pente a été un échec et voir Moussa Dembélé, Jérôme Boateng ou encore Houssem Aouar être cantonnés au banc désormais n’a rien d’une surprise. L’entraîneur lyonnais attendait plus de ces joueurs. Certains sont pointés du doigt par leur attitude et la défaite contre Strasbourg avait sonné le glas des volontés du coach. Quand les intérêts personnels sont au-dessus du collectif, "ça créé des problèmes surtout quand ils sont nombreux" avait déclaré Blanc la semaine dernière. Karl Toko-Ekambi est parti mais ils sont encore nombreux les "indésirables" à être toujours à l’OL.

Les fameux intérêts personnels pointés par Blanc

Pourtant, à en croire L’Equipe, Laurent Blanc avait couché une liste de 12 joueurs sur lesquels il comptait s’appuyer pour la seconde partie de saison afin de "créer un électrochoc". Parmi ces noms se trouvent Rayan Cherki et Malo Gusto ce qui peut laisser penser que l’OL ne rompra pas d’ici au 31 janvier. Tous les autres joueurs hors de cette liste étaient susceptibles de partir dans ce mercato d’hiver. Seulement, l’entraîneur et le club ont été rattrapés par certaines réalités même s’ils ne désespèrent pas à trouver des solutions d’ici quatre jours. Si le dossier Faivre a de grandes chances d’aboutir, pour les autres indésirables, la messe semble dite comme à l’été dernier. Dans le confort lyonnais, certains ont fait le choix d’aller jusqu’au bout de leur contrat pour une meilleure porte de sortie dans six mois. D’autres n’ont tout simplement pas la cote. Le changement de mentalité souhaité par Blanc aura très certainement du mal à se dérouler cet hiver. Même si dans un mercato, on n’est à l’abri de rien.