Mercato : l’OL désormais ouvert à un prêt pour Romain Faivre ?

Romain Faivre et Karl Toko-Ekambi (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Face au manque de temps qui se présente en cette fin de mercato, l’OL pourrait bien revoir ses positions sur le dossier Romain Faivre. Après avoir souhaité un transfert sec, le club lyonnais serait disposé à prêter son joueur.

On dit souvent que l’été sera chaud mais l’hiver aussi à Lyon. Chaque jour réserve son lot de nouvelles sur le marché des transferts et à six jours de la fin du mercato, les choses commencent à se décanter à l’OL. Karl Toko-Ekambi a rallié la Bretagne et va s’engager dans les prochaines heures pour six mois avec le Stade Rennais. Romain Faivre sera-t-il le suivant à faire ses valises ? Il semblerait bien que oui puisque le joueur offensif veut quitter le club et qu’une porte de sortie lui est cherchée depuis quinze jours. Lille n’étant pas intéressé, Faivre devrait en toute logique retrouver la Bretagne, un an après son départ de Brest.

Les négociations avancent avec Lorient

L’ancien Brestois a été convaincu par le projet de Lorient et a accepté les conditions des Merlus pour rejoindre le club. Une première avancée qui en attend désormais une deuxième avec un accord entre Lorient et l’OL. Cela pourrait arriver très rapidement puisque les dirigeants lyonnais auraient revu leur position sur les modalités du transfert. Après avoir souhaité une somme que le club lorientais aurait pu sortir avec la vente d’Ouattara et celle probable de Moffi, l’OL serait disposé à accepter un prêt d’après L’Equipe. Le départ manqué de Reine-Adelaïde aurait redistribué les cartes ainsi que la fin d’un mercato de plus en plus proche. Un dénouement pourrait donc bien arriver prochainement.