Annoncé comme courtisan de Romain Faivre, Lille ne serait finalement pas intéressé. Mercredi, Olivier Létang a tordu le cou à cette rumeur.

Il ne s’est pas entraîné mercredi en raison d’une douleur au pied. Néanmoins, la donne est toujours la même pour Romain Faivre. Le joueur offensif veut partir, ne s’estimant pas à son aise dans l’environnement, et l’a fait savoir à Laurent Blanc et la direction de l’OL. Le club lyonnais s’est fait une raison et a accepté de voir un joueur recruté un an auparavant contre un gros chèque mettre les voiles. Ne reste plus qu’à trouver une club prêt à accueillir l’ancien Brestois. Lorient tiendrait la corde aussi bien avec le joueur que l’OL mais aucun accord n’a encore été trouvé pour le moment. De quoi permettre à la concurrence d’avancer ses pions ?

Porte ouverte pour Lorient ?

Des clubs allemands ainsi que Lille se seraient également positionnés sur le dossier Romain Faivre. Une information démentie par le LOSC mercredi. A l’occasion de la cérémonie des voeux du club, Olivier Létang s’est penché sur les derniers jours du mercato qui attendent les Dogues et a balayé la rumeur d’un intérêt pour l’offensif de l’OL. "Romain Faivre, c’est un bon joueur. Il est sous contrat aujourd’hui avec l’Olympique lyonnais, ce n’est pas quelque chose pour lequel on a des échanges." Un prétendant de moins qui ouvre donc encore un peu plus la porte à Lorient dans ce dossier.