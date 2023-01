OL - Mercato : Romain Faivre ne veut que Lorient

Malheureux à l’OL, Romain Faivre a demandé son départ du club lyonnais. A sept jours de la fin du mercato, le joueur offensif a trouvé un accord avec Lorient, qui doit encore négocier avec l’OL.

Son départ est acté dans les têtes mais pas encore dans les papiers. La semaine dernière, Laurent Blanc avait été cash concernant la situation de Romain Faivre. Le joueur offensif est "malheureux" à l’OL et a demandé à partir cet hiver après seulement un an entre Rhône et Saône. Une décision que Blanc a acceptée malgré le profil de joueur qui correspondait à ses attentes. Seulement, le mental a joué sur les performances de Romain Faivre qui n’a jamais su donner la plénitude de son talent avec l’OL. Le divorce est consommé entre les deux parties mais reste encore à trouver une porte de sortie d’ici au 31 janvier et la clôture du mercato hivernal.

Lorient accepte de prendre en charge le salaire de Faivre

La liste des prétendants est bien garnie pour l’ancien Brestois mais seul un club aurait les faveurs de Romain Faivre : le FC Lorient. Le club breton a rapidement dégainé pour convaincre le joueur offensif qui s’est laissé séduire par le projet des Merlus selon Foot Mercato. Après avoir repoussé certaines avances allemandes et de Lille, qui était prêt à l’acheter, Faivre est trouvé un accord avec Lorient pour le reste de la saison. Le septième de Ligue 1 doit maintenant trouver un terrain d’entente avec l’OL et c’est loin d’être gagné. Le prêt sec avec l’intégralité du salaire de Faivre pris en charge n’a pas les faveurs lyonnaises alors que le mercato est rentré dans sa dernière ligne droite.