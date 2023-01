Mercato : L’OL intéressé par Lamptey pour remplacer Gusto ?

En attendant de savoir si Malo Gusto rejoindra Chelsea avant la fin du mercato, l’OL explore certaines pistes. L’une d’entre elles mènerait vers Brighton et Tariq Lamptey.

C’est un sacré coup dur qui va toucher l’OL si la tendance se confirme. En jetant son dévolu sur Malo Gusto, Chelsea a contrarié les plans du club lyonnais concernant Malo Gusto. Apprécié par Laurent Blanc, malgré ses erreurs d’inattention et défensifs, le latéral représentait malgré tout une certaine caution sur le côté droit de la défense. Pour cet hiver, la recherche d’un doublure solide avait avant tout été envisagée et c’est finalement un départ de Gusto qui est le plus proche d’intervenir. Les Blues et l’OL ne sont toujours pas tombés d’accord mais le club londonien va faire le forcing pour parvenir à ses fins pour un joueur qui a déjà donné son accord.

Lamptey a participé à la Coupe du Monde 2022

Face à cette situation de quasi-urgence, l’OL doit donc se mettre à la recherche d’un remplaçant sur la semaine de mercato qu’il reste encore. Avec potentiellement le seul Saël Kumbedi comme solution, Laurent Blanc ne pourra pas s'en satisfaire en cas de départ de Gusto malgré les bons débuts du jeune défenseur (17 ans). Le profil d’Hamari Traoré a été observé tout comme celui d’un jeune latéral de Premier League selon le journaliste spécialisé mercato Fabrizio Romano. Malgré ses 22 ans, Tariq Lamptey affiche déjà de l’expérience avec Brighton (71 matchs) et a également participé à la Coupe du monde 2022 avec le Ghana (4 sélections). Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Seagulls, Lamptey pourrait quitter le club cet hiver, de quoi renforcer l’intérêt de l’OL mais aussi d’autres clubs européens dans cette dernière ligne droite.