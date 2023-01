Karl Toko-Ekambi et Frédéric Guilbert lors d’OL – Strasbourg (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Présent sur les ondes de RMC, Bruno Genesio s’est attardé sur le dossier Karl Toko-Ekambi. L’entraîneur de Rennes a confirmé l’intérêt du club et avoir échangé avec le joueur.

Avec l’épisode Jeff Reine-Adelaïde, le mercato prouve que rien n’est acquis tant que tout n’a pas été signé. C’est d’ailleurs cette prudence que Bruno Genesio a voulu mettre en avant au moment de parler du dossier Karl Toko-Ekambi. Présent sur RMC pour balayer l’actualité du Stade Rennais, l’entraîneur français a forcément été interrogé sur le mercato du club breton et sur les possibles arrivées d’ici au 31 janvier. S’il n’a pas confirmé un accord entre les deux clubs, Genesio a malgré tout mis en avant « une bonne avancée dans les discussions » même si Rennes "n’est pas seul". L'entraîneur rennais a raison de tempérer puisque selon L'Equipe, l'attaquant de l'OL aurait décidé de rejoindre le Celta Vigo bien que les deux clubs ne se soient pas encore entendus.

Genesio : "Je connais le contexte à Lyon"

Pris en grippe par une partie du public lyonnais, Karl Toko-Ekambi est sur le départ et n’a plus que quelques jours pour se trouver une porte de sortie et quitté cette situation compliquée dans laquelle il est empêtré depuis quelques mois. Rennes semble en tout cas prêt à l’accueillir pour se battre pour la course à la Ligue des champions d’ici la fin de la saison.

"Il fait partie des joueurs que l’on a ciblés. Il remplit beaucoup de cases qui correspondent à ce que l’on recherche. C’est un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui a de l’expérience. Il est capable de jouer sur le côté, il est capable de jouer dans l’axe, il est capable de jouer dans plusieurs systèmes, a poursuivi Genesio. Je sais qu’il a un passage difficile à Lyon, je connais le contexte et je me dis que dans un contexte plus rassurant et où il sera plus en confiance on peut bien le relancer."

Bruno Genesio sait de quoi il parle avec l’exemple de Martin Terrier, en échec avec l'OL et qui s’est finalement relancé en Bretagne avant de se faire les croisés il y a quelques semaines. Reste maintenant à totalement convaincre Karl Toko-Ekambi que le projet breton peut lui correspondre.