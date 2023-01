OL - Mercato : Textor n’a pas réussi à convaincre Joao Gomes

João Gomes recevant un carton jaune avec Flamengo (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP)

De passage au Brésil, John Textor a profité de ce périple pour convaincre Joao Gomes de rejoindre l’OL. Malgré tout, le joueur de Flamengo reste sur sa position et lui a fait savoir que son choix se portait sur Wolverhampton.

Le tout pour le tout. C’est de cette manière que la presse brésilienne avait décrit l’arrivée de John Textor au Brésil. L’Américain n’était pas seulement là pour rendre visite aux joueurs de Botafogo. Non, il a profité de sa présence à Rio de Janeiro pour rencontrer en personne Joao Gomes et lui faire une présentation poussée du projet de l’OL pour le milieu de terrain. En venant jusque dans les bureaux de Flamengo, le nouvel homme fort de l’OL pensait pouvoir faire pencher la balance du côté du club lyonnais et montrer à Joao Gomes que l’intérêt n’était pas du vent.

Une piste vaine ?

Peine perdu si l’on en croit Globo qui avance que cette discussion, certes intéressante entre toutes les parties, n’a pas suffi à convaincre Joao Gomes. Le jeune milieu brésilien (21 ans) campe sur ses positions, tout comme Flamengo et Wolverhampton. Proche de signer chez les Wolves avant que l’OL ne vienne mettre son grain de sel, Gomes souhaite toujours respecter la parole qu’il avait donnée au club anglais il y a un peu plus d’une semaine. Une nouvelle fois recalé, faut-il que l’OL continue à se battre ? C’est la question que se posent depuis quelques jours les supporters et qui doit désormais faire réfléchir la cellule de recrutement.