Comme prévu, les supporters de l’OL auront le droit d’observer l’entraînement des Fenottes ce mercredi. Seulement, la séance a été avancée à 10h30 au lieu de 11h initialement.

Petit changement de dernière minute pour l’entraînement ouvert au public des Fenottes. Initialement prévue ce mercredi 25 janvier à 11h, la séance a été avancée d’une demi-heure. Il faudra donc prendre place derrière les barrières du centre d’entraînement de Décines à 10h30 et non 11h comme prévu. Cet entraînement face aux supporters va permettre à l’OL de préparer au mieux le rendez-vous en Coupe de France contre Montpellier samedi (16h).

Les fidèles des Fenottes qui auront bravé le froid qui règne sur Décines et la région lyonnaise depuis quelques jours ne pourront malheureusement pas voir Selma Bacha à l’oeuvre. Comme communiqué par le club mardi, la latérale gauche souffre d’une déchirure à l’ischio-jambier gauche et va être sur le flanc pendant environ un mois. Ils pourront malgré tout retrouver Lindsey Horan qui était en marge du groupe depuis la reprise début janvier et qui était bien présente à la séance de la veille en compagnie d’Amandine Henry.