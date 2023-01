OL : l’entraînement des Fenottes ouvert au public le 25 janvier

Entre les deux réceptions de Montpellier en championnat et Coupe de France, les Fenottes s’entraîneront devant leur public. L’entraînement du 25 janvier sera ouvert aux supporters lyonnais.

Entrée en lice réussie pour les Fenottes dans ce début d’année 2023. Que ce soit en coupe de France ou en D1 féminine, l’OL a débuté par deux victoires cette nouvelle année qui doit les guider vers le triplé tant espéré en début de saison. Après le succès (0-3) à Soyaux samedi, les Lyonnaises sont de retour à Lyon et vont pouvoir reprendre leurs habitudes suite à une semaine de stage. Elles prépareront bien évidemment le choc contre Montpellier.

Enfin le double choc puisque le club héraultais va être de passage à Décines lors des deux prochains week-end avec la D1 et la Coupe de France. Les joueuses de Sonia Bompastor auront forcément besoin du soutien de leurs supporters et une session d’entraînement sera ouverte au public entre les deux confrontations contre Montpellier en D1 féminine le 21 janvier (21h) et celle en Coupe de France le 29. Les coéquipières de Wendie Renard s’entraîneront devant leurs fidèles le mercredi 25 janvier à 11h.