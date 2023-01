D1 féminine : l’OL n'est pas tombé dans le piège de Soyaux (0-3)

Sur une pelouse déplorable pour un match de championnat, l’OL n’est pas tombé dans le piège de Soyaux (0-3). Les Lyonnaises gardent le rythme du PSG.

On aura très certainement le droit à un coup de gueule des joueuses de l’OL après la rencontre et il y aura de quoi. Ce samedi, les Fenottes ont fait le job face à Soyaux en allant chercher les trois points pour cette première de l’année en D1 féminine. Mais l’état de la pelouse et tout ce qui a pu en découler ne risque pas d’avoir eu les faveurs des Lyonnaises. En Charente, l’OL a été bousculé par Soyaux en plus d’une incapacité à pouvoir mettre en place son jeu à cause d’un terrain déplorable. Si le club lyonnais avait été tenu en échec, cela n’aurait pas été plus une excuse mais à l’heure où l’on regrette le manque de développement du foot féminin en France, cela n’aide pas.

Heureusement pour le championnat français, il peut compter sur le duel OL - PSG qui vient donner du piquant. Pour la première en 2023, le statu quo est de mise avec des Parisiennes toujours leaders mais les Fenottes gardent le contact un point derrière grâce à ce succès à Soyaux. Pourtant, tout n’a pas été simple. Largement dominatrices dans un 4-4-2 losange, les Lyonnaises ont fait ce que Sonia Bompastor ne souhaitait pas : donner de l’espoir à l’adversaire. L’OL a eu les occasions pour rapidement tuer le suspense. Seulement, Eugénie Le Sommer n’a pas été dans un bon jour, loupant quatre face-à-faces tout faits (10e, 15e, 29e, 51e). Heureusement pour l’OL, Vanessa Gilles est venue débloquer la situation de la tête (37e) pour inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Un tableau d’affichage qui est rapidement passé à 2-0 avec le but d’Amandine Henry (39e) sur un bon travail de Sara Däbritz, de retour dans le onze lyonnais, pour sa 350e avec le club lyonnais. En deuxième mi-temps, Sonia Bompastor a encore géré les temps de jeu avec les entrées de Bruun et Becho à l'heure de jeu. Des entrées qui ont amené du dynamisme au jeu lyonnais. Mais c'est avant tout le retour d'Amel Majri qui aura marqué ce second acte. La Lyonnaise n'est pas passée loin de se montrer de suite décisive avec un ballon posé pour Wendie Renard et une tête sur le poteau.