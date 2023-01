Entre un changement d’entraîneur lundi et un nul accroché à Lens mercredi, Strasbourg a vécu une semaine intense. Elle se termine ce samedi (21h) avec le déplacement à Décines pour affronter l’OL.

A Lyon, entre les banderoles des groupes de supporters, la venue de John Textor ou encore le nul contre le FC Nantes (0-0), la semaine a été plutôt chargée. De remous, il en a également été question à Strasbourg. Après l’élimination en Coupe de France contre Angers, la direction strasbourgeoise a fait le choix d’une mise à pied de Julien Stéphan lundi. Une décision importante pour un club qui végète dans la zone rouge depuis le début de la saison avec une seule victoire. Avec Mathieu Le Scornet comme entraîneur intérimaire, l’effet n’a pas mis longtemps à se faire ressentir. Mercredi, le RCSA a tenu en échec Lens à la Meineau (2-2). Un bon point que les Alsaciens veulent faire fructifier ce samedi (21h) au Parc OL.

"On est au courant qu’ils ont sûrement des moments de doute, on l’a bien vu. Après quand je parle de grosses équipes, je parle plus par rapport au statut et aux joueurs qu’ils ont même si on sait qu’il y a eu des moments où ça n’allait pas, a déclaré Gerzino Nyamsi, défenseur strasbourgeois. Quand il y a des bons joueurs, ça peut toujours être un moyen de mieux faire. Il faut rester vigilant mais on sait que tout est possible, qu’il y a moyen de faire quelque chose. On rentre dans un cycle où ça ne dépend que de nous. Que ce soit Lyon ou une autre équipe, on est là pour faire une performance."

Comme l’OL, le RC Strasbourg veut se lancer dans une dynamique positive avec son nouvel entraîneur. Entre Lyonnais et Strasbourgeois, les objectifs au classement sont bien différents mais samedi, il sera le même : prendre les trois points pour ne pas retomber mentalement.