Dans cette dernière ligne droite du mercato, l’OL cherche à se débarrasser de certains joueurs psychologiquement marqués et "malheureux". Un aspect mental que les supporters ne comprennent pas.

A Lyon, les dieux du foot ont décidé de ne rien faire pour ramener un peu de joie dans les rangs lyonnais. Quand la crise sportive dure depuis maintenant dix ans, l’OL comptait sur le mercato hivernal pour presque faire table rase d’un effectif en fin de rythme et plus vraiment concerné pour certains. A un peu plus d’une semaine de la fin du mercato, les briques semblaient enfin s’imbriquer les unes dans les autres pour que la direction lyonnaise arrive à ses fins. Seulement, Jeff Reine-Adelaïde a vu le FC Séville faire marche arrière après la visite médicale tandis que l’accord avec Rennes pour Karl Toko-Ekambi reste en suspens, le joueur ayant finalement une préférence pour le Celta Vigo.

Les casses-tête du terrain se retrouvent également en coulisses et à sept jours de la fin du mercato hivernal, les « indésirables » sont toujours présents. Une situation qui n’est pas plus facile à gérer pour Laurent Blanc qui doit jongler entre les états d’âme des uns et des autres avec au milieu la préparation des matchs.Comme il l’a rappelé en conférence de presse au moment de parler de Romain Faivre, l’entraîneur lyonnais ne peut se concentrer sur un seul joueur, ayant un effectif à faire tourner. Pourtant, c’est avant tout un rôle de psychologue qu’il est en train de jouer aussi bien pour remettre à l’endroit « des têtes au fond du sceau » après des défaites comme face à Strasbourg ou tout simplement individuellement.

"C’est difficile de retenir un joueur qui n’est pas heureux à Lyon mais ça ne date pas de mon arrivée. Ca ne fait que trois mois que je suis ici, Romain est là depuis un an. On peut changer les choses mais ça demande beaucoup d’énergie et il faut que les deux parties soient ok pour arriver à trouver quelque chose. Si l’envie n’est pas là, comment on fait ? J’ai essayé de le relancer mais il n’est pas le seul joueur dans l’effectif. »

L’aspect mental oublié au moment du recrutement ?

En déclarant que des joueurs n’était pas heureux à Lyon, Laurent Blanc a fait preuve d’une certaine sincérité rare dans le milieu du football mais aussi creusé un peu plus le fossé qui peut exister entre les joueurs et les supporters depuis quelques années avec un changement sociétal et "une lutte des classes" comme le dirait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones. "Ils n’ont connu que ça aujourd’hui dans leur carrière, ils ne connaissent pas l'après. Quand on voit les conditions de vie, leurs salaires, on peut se demander comment un joueur n’est pas heureux. Mais un joueur n’est heureux que quand il joue et se retrouve épanoui. Seulement, on rentre dans la psychologie là."

Malgré tout, difficile de faire comprendre ça à des supporters qui « se mettent dans le rouge pour venir au stade » et qui veulent voir des joueurs mouiller le maillot pour le club et ceux qui les supportent. C’est ce qui est aujourd’hui reproché à des joueurs comme Karl Toko-Ekambi ou Houssem Aouar dont l’attitude, plus que les statistiques, ne convainc pas dans les travées.

Les sifflets ont donc fait leur apparition et créer un cercle vicieux avec des joueurs en panne de confiance à cause des supporters et des supporters critiques contre les performances des Lyonnais… "Ca fait partie du bagage désormais d’un footballeur professionnel cette résistance à la pression. Et normalement des critères d’un recruteur avec un joueur recruté qui doit être armé pour. Un joueur qui va à Marseille, il doit savoir supporter la pression populaire, la Commanderie, etc. Il ne faut pas les mêmes qualités mentales à Marseille qu’à Bordeaux, Paris ou même Lyon. Il faut donc recruter en fonction de ces critères-là. »

Un psychologue chez les Fenottes

Avec les exemples Faivre, Toko-Ekambi, les cas de joueurs malheureux à l’OL sont nombreux et pose question sur le recrutement mis en place par le club depuis quelques années. Après des années à flairer les bonnes affaires, l’OL s’est-il attaqué à des joueurs moyens et n’a pas pris en considération cet aspect mental ? Pour beaucoup, la réponse est oui quand le club n’a pas mis à disposition un psychologue pour l’équipe masculine au contraire des Fenottes.

Un critère pourtant plus que jamais important entre un bon joueur et un très bon joueur. « Les meilleurs arrivent à s’adapter et à bien réagir à la pression que peuvent créer des grands clubs. Mais même pour le plus grand des talents, le mental est le plus important. » A l’OL, un exemple avait mis en lumière cet aspect mental malgré toutes les qualités techniques : Hatem Ben Arfa.