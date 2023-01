OL - Mercato : le PSG s’attaque à Rayan Cherki

Rayan Cherki après son but lors de Brest – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Titulaire depuis la reprise, Rayan Cherki enchaîne enfin avec l’OL. Ses performances ne seraient pas passées inaperçues du côté du PSG qui a contacté le club lyonnais.

Décidément, l’OL est attaqué de toutes parts et pas forcément pour les joueurs souhaités. A la recherche de portes de sortie pour certains indésirables comme Karl Toko-Ekambi ou Romain Faivre, le club lyonnais voit certains de ses éléments attirer l’attention des plus grands clubs européens. La direction discute actuellement avec Chelsea pour un transfert de Malo Gusto avec une offre qui devrait être difficilement refusable. De quoi remettre en cause la stratégie sportive pour les six prochains mois avec un poste de latéral droit qui risque de se retrouver dépourvu avec le seul Saël Kumbedi disponible en cas de départ de Gusto. Le latéral droit ne serait pas le seul pur produit du centre à attirer les regards.

Cherki en fin de contrat en juin 2024

Selon L’Equipe, le PSG s’est mis en chasse pour Rayan Cherki afin de remplacer Pablo Sarabia, parti cet hiver à Wolverhampton. Les dirigeants parisiens auraient déjà pris contact avec leurs homologues lyonnais pour connaitre les intentions de l’OL dans le dossier Cherki. Une première offre aurait même été faite sans en connaitre le montant avec une porte qui ne serait pas totalement fermée. Après le dossier Gusto, ce serait quand même un énième coup dur pour la fibre lyonnaise sur laquelle voulait miser l’OL l’été dernier. Malgré ses défauts, Rayan Cherki prend de plus en plus confiance au sein de l'effectif lyonnais grâce à Laurent Blanc. Il reste surtout l’un des plus gros talents formés à Décines et représente l’avenir sportif du club. Mais avec un contrat qui se termine en juin 2024 (plus une en option), l’OL se retrouve encore face à un cas de conscience qui pourrait bien déclencher la colère des supporters.