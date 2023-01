Le trio Cherki-Lacazette-Tetê soulage l'OL contre Chambéry (0-3)

Lacazette lors d’OL – Chambéry (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Bien aidé par le trio Cherki-Lacazette-Tetê, l'OL a éliminé Chambéry en Coupe de France ce samedi (0-3). En revanche, l'équipe semble toujours aussi friable défensivement. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top : le trio Lacazette-Tetê-Cherki

Si l’Olympique lyonnais a pu battre plutôt sérieusement Chambéry ce samedi, il le doit en très grande partie à ses éléments offensifs. Le premier à ressortir du lot est bien évidemment Lacazette pour son triplé. L’avant-centre a fait parler sa science du placement pour inscrire trois buts. Pour les deux premiers, il peut remercier Tetê et Cherki. Le Brésilien a été double passeur. En plus de tout ça, il a réalisé à bon escient quelques différences, lui qui était en difficulté ces dernières semaines. Enfin, Cherki est bel et bien le dépositaire du jeu de l’OL. Lorsqu’il est servi, il parvient régulièrement à trouver le geste juste, à l’image de ses deux avant-dernières passes. Tout n’a pas été parfait pour les trois hommes, notamment en deuxième période où ils ont connu du déchet, mais ils ont su se montrer impactant. Jusqu'à la fin, ils ont fait passer un frisson dans la défense chambérienne, à l'image de cette action à la 86e, pas convertie par Tetê.

Le flop : la trop grande fébrilité lyonnaise

On aurait pu citer le seul Thiago Mendes, passé à côté de sa performance contre l’équipe de N3. Trop de pertes de balle, un rendement trop neutre pour le Brésilien. Mais nous avons préféré nous focaliser sur la grande fébrilité affichée par l’OL sur cette affiche. Entre le début de match, la fin de la première période, et globalement une bonne partie de la deuxième mi-temps, les joueurs de Laurent Blanc ont parfois subi les vagues savoyardes. Beaucoup de passivité, un manque d’impact qui a favorisé le jeu de l’adversaire. Si Anthony Lopes s’en sort avec un clean-sheet, le club de Chambéry est passé plusieurs fois proche de faire sauter le verrou. Le constat est régulièrement le même, dès qu’une formation vient imposer un pressing cohérent aux Lyonnais, ils se trouvent en danger.