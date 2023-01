Chambéry - OL (0-3) : "On s'est fait un peu peur par moments", regrette Lacazette

Triple buteur contre Chambéry samedi (0-3), Alexandre Lacazette s'est satisfait du succès de l'OL en 16es de finale de Coupe de France. Le capitaine lyonnais reconnaît tout de même que son équipe n'a pas tout maîtrisé.

Ce serait mentir que de dire que l'OL a tremblé samedi face à Chambéry, mais il ne s'est pas grandement rassuré non plus. Certes vainqueur 3 à 0, l'Olympique lyonnais a eu plusieurs temps faibles face à la formation de National 3.

Auteur d'un triplé, Alexandre Lacazette a bien souligné que tout n'était pas parfait. "On voulait marquer rapidement dans ce match pour se rassurer et ne pas tomber dans le piège. On parle souvent de la magie de la Coupe de France, et on est satisfaits que cette fois-ci, ça ne leur ait pas souri. Pour nous, c'est positif d'aller au prochain tour. On s'est fait un peu peur par moments, mais on a su maîtriser derrière pour gérer la partie, a observé l'attaquant. Je pense que parfois, on a manqué de concentration, à mon image, car je perds des ballons que je ne devrais pas égarer. Et lorsque cela touche deux ou trois joueurs, ça fait douter toute l'équipe. On doit travailler là-dessus."

"On veut utiliser ce succès pour lancer une série"

Après deux sorties sans victoire, le club rhodanien a retrouvé un peu le sourire. "Ç'a fait du bien de gagner à domicile. On veut utiliser ce succès pour lancer une série. Ce n'est pas une victoire "pansement" car la coupe et le championnat sont deux compétitions différentes. Il faudra faire la même chose que ce samedi, être efficace dans les deux surfaces, ce qui nous manque en ce moment, et ça débute dès la semaine prochaine à Ajaccio (en Ligue 1). Dans les prochains jours, on va bosser sur ce qui a été bien dans cette rencontre et corriger nos erreurs", a détaillé le capitaine de l'OL.

Meilleur buteur lyonnais cette saison, Lacazette a cette fois-ci fait parler ses talents pour le placement afin de trouver la faille par trois fois. "C'est un doublé facile, et sur le troisième, Bradley (Barcola) fait un bon mouvement sur le côté gauche et me la donne en retrait, a-t-il conté. Je suis content, c'est bien d'inscrire un triplé, ça fera un ballon à la maison pour le petit."

Enfin, l'actualité rhodanienne est largement occupée par le mercato, mais l'avant-centre ne s'est pas étalé sur la question. "On a l'habitude de cette période, plus particulièrement moi. Je sais qu'en janvier, il y a beaucoup de rumeurs, d'informations. Personnellement, je ne suis pas concerné, ça fait du bien. Ça ne me touche pas", a-t-il éludé.