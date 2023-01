Mercato : l’OL pense à Ellyes Skhiri pour oublier Joao Gomes

Recalé par Joao Gomes malgré la cour assidue, l’OL est toujours à la recherche d’un milieu de terrain. Face à l’urgence, les dirigeants auraient pris contact avec l’entourage d’Ellyes Skhiri.

Les nombreuses marques d’affection et les déplacements de Bruno Cheyrou et John Textor n’y auront rien fait. Dans sa quête de loyauté, qui ne peut être qu’à son honneur, Joao Gomes a préféré repousser les avances lyonnaises comme avancé depuis deux jours par la presse brésilienne. Le milieu ne souhaite que Wolverhampton et à moins d’un incroyable retournement de situation ne rejoindra pas l’OL. Ce désaveu pousse donc le club lyonnais à activer des solutions de repli avant la fin du mercato qui se termine mardi prochain. Le temps presse mais l’OL et Laurent Blanc veulent densifier l’entrejeu lyonnais.

Ellyes Skhiri connait la Ligue 1

Parmi les piste suivies, se trouve celle d’Ellyes Skhiri. Comme nous l’avions décrit sur Olympique-et-Lyonnais il y a quelques temps, le milieu de terrain de Cologne remplit plusieurs cases dans le profil recherché par Laurent Blanc. Il n’est clairement pas dans la lignée de celui de Joao Gomes mais le Tunisien, qui a participé à la Coupe du monde 2022, a pour lui de bien connaitre la Ligue 1. Formé à Montpellier, le milieu évolue depuis 2019 à Cologne et n’a plus que six mois de contrat. L’OL aurait donc pris contact avec l’entourage du joueur d’après RMC pour le convaincre de retrouver le championnat de France. Disposant de deux offres en Allemagne, Ellyes Skhiri n’a pas encore donné son accord et l’OL doit, comme sur le dossier Isidor, passer la seconde pour arriver à ses fins.