Mercato : l’OL prêt à concurrencer Lorient pour Wilson Isidor

A quelques jours de la fin du mercato, l’OL s’active pour se renforcer en même temps qu’il gère certains départs. Le club lyonnais se serait positionné sur l’attaquant Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou).

Les derniers jours et dernières heures du mercato s’annoncent intenses et encore plus à l’OL. Entre les départs de certains indésirables à gérer jusqu’au dernier moment et des renforts à encore convaincre ou signer, les dirigeants lyonnais ont du pain sur la planche d’ici au 31 janvier. Le sportif avec le championnat et la Ligue 1 est même passé au second plan tant le marché des transferts occupe tout l’espace. Au rang des arrivées, Dejan Lovren attend toujours de voir un autre joueur le rejoindre dans la colonnes renforts. Serait-ce Wilson Isidor ? Il est trop tôt pour le dire mais l’intérêt lyonnais serait réel d’après Goal.

Un rendez-vous téléphonique avec Blanc

A la recherche d’un renfort offensif avec le probable départ de Karl Toko-Ekambi, l’OL aurait décidé de rentrer dans la course à l’attaquant formé à Rennes et passé par Monaco pour un prêt avec option d’achat. Parti s’exiler en Russie il y a un an, Isidor (22 ans) a plutôt bien réussi au Lokomotiv Moscou avec 12 buts en 41 matchs. Des statistiques qui ont attiré l’oeil de Lorient, qui va perdre Moffi après Ouattara, mais aussi de Schalke 04 et du Borussia Mönchengladbach. Dernièrement entré dans la danse, l’OL peut-il rafler la mise au nez et à la barbe de tous ? Wilson Isidor se serait en tout cas entretenu avec Laurent Blanc selon nos confrères avec un échange positif.