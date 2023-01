Tandis que son sort n’est pas encore décidé, Karl Toko-Ekambi a pu échanger avec Bruno Genesio. Le coach de Rennes est conscient de la concurrence avec le Celta Vigo mais a entendu un joueur motivé.

En instance de départ, ils sont beaucoup à l’être. Partis, beaucoup moins voire pas du tout. La défaite contre Strasbourg il y a 10 jours semble avoir agi comme un électrochoc au sein de l’OL. Les évènements contraires ont également aidé avec notamment les sifflets contre Karl Toko-Ekambi mais le club lyonnais s’est enfin décidé à trouver des points de chute à certains joueurs qui ne donnent plus l’impression d’être concernés. Entre vouloir et pouvoir il y a un monde et l’OL le voit bien ces derniers jours.

Les discussions sont toujours en cours pour Romain Faivre ou encore l’attaquant camerounais mais le temps presse. Hésitant entre le Celta Vigo et le Stade Rennais, Toko-Ekambi est toujours un joueur de l’OL même si ses jours sont comptés. Néanmoins, en Bretagne, la cellule sportive "a d’autres idées sachant que Florian Maurice et Olivier Cloarec se démènent beaucoup. On aura des solutions d’ici la fin du mercato mais aussi en interne."

L’heure n’est pas donc à l’abattement à Rennes concernant le dossier du Lion Indomptable. Bien qu’il ne l’a pas entraîné à l’OL, Bruno Genesio tente de convaincre le joueur et multiplie les contacts. Présent en conférence de presse à deux jours du derby breton contre Lorient, l’entraîneur rennais continue "d’y croire. Je l’ai eu au téléphone pas plus tard que mardi, je ne vais pas trahir de secret, et il m’a paru très motivé. Après, il y a des discussions c’est normal, il faut qu’on arrive à trouver un accord donc rien n’est fini." D’après RMC, l’OL et Rennes auraient trouvé un accord pour un prêt payant (1,5M€) de six mois.