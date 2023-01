OL - Mercato : visite médicale jeudi pour Toko-Ekambi à Rennes

Ayant quitté Lyon mercredi, Karl Toko-Ekambi va rejoindre Rennes pendant six mois. L’attaquant de l’OL doit passer sa visite médicale jeudi.

La jurisprudence Reine-Adelaïde a appris à ne pas crier victoire trop vite mais il règne malgré tout un sentiment d’optimisme à Lyon et à Rennes concernant le dossier Karl Toko-Ekambi. Les deux clubs ont trouvé d’accord mercredi sur les bases d’un prêt payant sans option d’achat et seule une visite médicale ratée pourrait remettre en cause l’entente entre toutes les parties. Ayant quitté les bords du Rhône mercredi soir, Toko-Ekambi est arrivé en Bretagne quelques heures plus tard pour lancer son aventure bretonne.

Auteur de 38 buts en 114 matchs toutes compétitions confondues avec l’OL, l’attaquant camerounais doit passer sa visite médicale ce jeudi avant de rejoindre temporairement le Stade Rennais. Prêté sans option d’achat, il fera son retour à Lyon à l’issue de la saison. Avant que son futur ne soit remis sur la table lui qui est en fin de contrat en juin 2024. Mais ça c’est une autre histoire.