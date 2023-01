Coupe de France féminine : OL - Montpellier arbitré par Emeline Rochebilière

Samedi, l’OL va affronter Montpellier pour la deuxième fois en une semaine. Le 8e de finale de Coupe de France féminine sera arbitré par Emeline Rochebilière.

OL - Montpellier acte 2. Une semaine après la victoire des Fenottes en D1 féminine (2-0), les deux formations vont de nouveau se faire face, en Coupe de France cette fois-ci. Samedi (16h), c’est un ticket pour les quarts de finale qui se joue entre les coéquipières de Wendie Renard et Marion Torrent sur la pelouse du terrain Gérard Houllier. Eliminées à ce stade de la compétition la saison dernière, les Lyonnaises ont pour objectif de soulever le trophée cette année.

Pour ce choc entre le 1er et le 3e du championnat, Emeline Rochebilière a été désignée comme l’arbitre centrale. Elle avait arbitré le Trophée des championnes au début de la saison avant d’être de nouveau au sifflet pour la réception de Fleury fin octobre. Deux rencontres qui s’étaient soldées par des succès. Jamais deux sans trois ? Réponse samedi. Emeline Rochebilière sera assistée par Valérie Todeschini et Bérengère Jourdain pour ce 8e de finale qui sera à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais.com, via la plateforme FFFTV.