L’OL domine Montpellier et reprend la première place de la D1 (2-0)

L'OL a su se montrer suffisamment réaliste pour venir à bout de Montpellier ce samedi (2-0). Les Fenottes sont à nouveau premières de D1.

Avec la possibilité de reprendre la première place du championnat au PSG, l’OL a attaqué fort son duel contre Montpellier samedi. Dominant nettement son adversaire, il a néanmoins eu du mal à vraiment inquiéter la gardienne héraultaise, hormis sur une frappe de Dzsenifer Marozsán. Après ce temps fort, la rencontre est devenue plus équilibrée, avec des Fenottes se montrant particulièrement brouillonnes dans l’utilisation du ballon. Malgré tout, elles auraient pu mener à la pause si Vicki Becho avait mieux négocié sa tête à la 42e.

Peu d'occasions à signaler

Bien revenu en deuxième période, l’Olympique lyonnais a profité d’une mauvaise relance montpelliéraine, parfaitement exploitée par Becho et Eugénie Le Sommer, qui est venue battre la portière adverse de près (0-1, 49e). Peu en verve offensivement, les Rhodaniennes ont eu ensuite peu de choses à se mettre sous la dent, avant un contre fulgurant mené par Delphine Cascarino et conclu par Sara Däbritz (2-0, 80e). De quoi assurer le succès des championnes de France et d’Europe en titre. On notera toutefois la blessure de Selma Bacha, sortie à la 79e.

Profitant du match nul de Paris à Fleury, l’OL retrouve son trône de leader de la D1 après 13 journées. Il devance son rival d’une longueur, 34 points contre 33 pour les Parisiennes. Une bonne opération pour les Fenottes qui vont faire la course en tête désormais. C’est aussi de bon augure avant le 8e de finale de Coupe de France face à… Montpellier le 29 janvier prochain. Une affiche sous le signe des retrouvailles après le championnat.