OL - Montpellier (2-0) : le roc Wendie Renard

Précieuse défensivement, Wendie Renard a joué un rôle important dans le succès de l'OL contre Montpellier ce samedi (2-0). La mauvaise nouvelle provient de la blessure de Selma Bacha. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Le top : Wendie Renard, symbole de la solidité lyonnaise

L’OL n’a pas été trop en danger ce samedi soir sur sa pelouse contre Montpellier, notamment parce que Wendie Renard est l’une, si ce n’est la, meilleure défenseure du monde. Encore une fois, elle a fait preuve d’une superbe science du placement pour couper les tentatives de relance des Montpelliéraines. Elle a remporté une large majorité de ses duels avec Mondésir, l’attaquante héraultaise, en imposant son physique et son expérience pour gratter des ballons. Ses anticipations ont permis à son équipe d’être sereine tout au long de la partie. A souligner aussi la bonne activité de Vicki Becho et l’entrée pleine d’envie de Delphine Cascarino.

Le flop : la blessure de Selma Bacha

C’est assurément le point noir de la soirée du côté de l’Olympique lyonnais. Alors qu’on jouait la 79e minute du duel entre l’OL et Montpellier, Selma Bacha a effectué une dernière course, puis offert un ultime ballon de but à Sara Däbritz (non converti), avant de s’effondrer sur la pelouse. Touchée à l’ischio-jambier, la défenseure a quitté le terrain inconsolable. Si la Ligue des champions ne reviendra que fin mars, les Fenottes vont malgré tout attendre avec un peu d’anxiété le verdict concernant l’internationale française, qui pourrait être l'une des grandes absentes, une de plus, de ses prochaines semaines.