En pleine période de mercato, la Ligue 1 a presque été laissée de côté. Pourtant, l’OL doit gérer un déplacement compliqué à Ajaccio dimanche (17h05). Un voyage en Corse qui s’est soldé par deux défaites lors des deux derniers affrontements.

On peut déjà presque jurer que Laurent Blanc fera forcément cette allusion. En cette période de dernière ligne droite sur le marché des transferts, l’entraîneur de l’OL sera forcément harcelé à coup de questions mercato vendredi en conférence de presse. Et il demandera forcément à un moment donné de parler du déplacement à Ajaccio comme ce fut le cas avant Chambéry. Peut-on vraiment lui donner tort ? L’actualité transferts est tellement importante et intense ces derniers jours que le sportif et la réalité quotidienne de l’OL en Ligue 1 ont presque été relégués au second plan. Pourtant, il y a bien un voyage périlleux qui attend les Lyonnais dimanche (17h05).

Lovren et Lacazette ont vu rouge en 2013

N'ayant toujours pas gagné en 2023 en championnat, l’OL ne peut laisser des points en route que ce soit pour regarder devant ou derrière. 18e et sur une série de trois défaites de suite en championnat, Ajaccio ne représente pas à première vue un adversaire redoutable. Mais entre le papier et la réalité du terrain… Surtout que le stade François-Coty n’est pas forcément le terrain de jeu préféré de l’OL ces dernières saisons. Sur les 13 dernières confrontations en Corse, les Lyonnais ont été battus à 6 reprises et notamment lors des deux plus récentes. Cela remonte malgré tout à dix ans. Les Ajacciens s’étaient imposés 3-1 en février 2013 avec un rouge pour Lovren puis 2-1 sept mois plus tard. Anthony Lopes gardait déjà le but lyonnais tandis qu’Alexandre Lacazette avait également vu rouge.