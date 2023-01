La réserve n’ayant pas de match de championnat ce week-end, Mohamed El Arouch a pris part à l’entraînement du jour chez les pros.

Le coup de pression mis par l’entourage a-t-il porté ses fruits ? Il est encore bien trop tôt pour le dire mais une chose est sûre, Mohamed El Arouch était bien présent à l’entrainement dirigé par Laurent Blanc ce jeudi. Six jours après que des intentions de départs ont été mis en lumière et qu’une plus grande considération était souhaitée de la part du club, le milieu de terrain de la réserve a été promu avec le groupe professionnel. Si les supporters n’ont pas tardé à montrer leur enthousiasme face à cette présence, cette dernière peut aussi s’expliquer par l’absence de match du groupe de National 2 ce week-end en championnat.

Mohamed El Arouch est présent à l’entraînement du jour avec le groupe pro #OL — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) January 26, 2023

Pas de match de championnat en réserve

Néanmoins, en ces temps de mercato et des rumeurs à droite à gauche, voir Mohamed El Arouch s’entraîner avec Alexandre Lacazette et consorts renforce un peu plus l’idée selon laquelle l’OL compte sur son milieu talentueux pour les années à venir. De là à être dans le groupe pour le déplacement à Ajaccio dimanche (17h05) ? Malgré l’incertitude autour de ces joueurs et de leur situation contractuelle, le doute peut être permis même si cela semble prématuré. Pour rappel, le vainqueur de la Coupe Gambardella est sous contrat jusqu’en 2025 avec son club formateur.